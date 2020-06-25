Everton forması giyen Senegalli hücum oyuncusu Oumar Niasse, Süper Lig'den bir çok kulübün transfer gündemine defalarca girmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray hatta Trabzonspor ile adı anılan 1990 doğumlu oyuncunun Everton'dan ayrıldığı açıklandı.

Everton sosyal medya hesabından Oumar Niasse, Cuco Martina ve Luke Garbutt'un mevcut sözleşmelerinin Haziran ayı sonunda dolduktan sonra kulüpten ayrılacaklarını belirtti. Böylece Süper Lig'de Niasse'ın transferi için yarış başladı

Niasse 2013-14 sezonunda Akhisarspor ile Süper Lig'de 34 maçta 12 gol atmış adı uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak önce Lokomotiv Moskova ardından Everton'a gitmişti. Niasse'nin adı geçen sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı







