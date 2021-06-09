Paris’te bir araya geldiği Sivaslı Çağrıcı ailesi sayesinde Türkiye ve Türk kültürü ile tanışan N’Golo Kante, İstanbul’a hayran olduğunu, ev köftesi, sütlaç ve çaya bayıldığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Chelsea’nin ön liberosu N’Golo Kante tam bir Türkiye hayranı... Fransız futbolcunun bu hayranlığının nedeni ise Paris’te spor ve iş dünyasından birçok kişinin gittiği diş hekimi Dr. Gökhan Çağrıcı ile tanışması... Aslen Sivaslı olan Çağrıcı ailesiyle yakın dost olduğunu belirten yıldız futbolcu, öyle ki M. City zaferi sonrası Çağrıcı ailesini arayarak “Dualarınızla beni motevi ettiniz” demiş ve teşekkür etmiş. İşte Kante’nin açıklamaları...

HEPSİ AİLEM GİBİ

Yaklaşık 1 yıl önce diş tedavisi nedeniyle önce Gökhan sonrasında ailesiyle tanıştık, dost olduk. Onları ailemin bir parçası gibi görüyorum. Hatta Gökhan’ın annesine ben de ‘Hatun Anne’ diyorum. Annem gibi...

TÜRK YEMEKLERi HARiKA

Hatun anne bana Türk lezzetlerini tattırdı. Fransa’da Michelin yıldızlı usta aşçılara şapka çıkartacak kadar lezzetli yemekler yapıyor. Özellikle ev köftesi, sütlaç ve çayı muhteşem. Gökhan’ın hem sohbeti hem de aile ortamı beni inanılmaz etkiledi. ‘

DUALARLA KAZANDIM’

Ne zaman sıkılsam huzur bulmak için Hatun Anne’yi ararım. Bana sürekli destek ve moral veriyor. Porto’daki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bana moral ve motivasyonu Hatun Anne verdi. Bana dua ettiğini söyleyince kendimi daha güçlü hissettim.

SULTANAHMET’TE SABAH NAMAZI ANLATILMAZ, YAŞANIR

Türkiye benim için inanılmaz bir manevi atmosferi olan ülke... Kasımpaşa’daki Koita, Fenerbahçe ’de oynayan Nabil Dirar, Erzurumspor’da oynayan Aatif ve birkaç arkadaşım Türkiye’de oynadılar ve çok seviyorlar. Benim de Türkiye’ye inanılmaz sevgi bağım var. Gökhan ile İstanbul’a gelerek camileri gezdim. Özellikle Sultanahmet’te sabah namazında inanılmaz bir huzur ve rahatlık yaşadım. Bu atmosfer anlatılmaz yaşanır... İstanbul tablo gibi. Boğaz’da bir otelde konakladım, büyülendim.

Dünyanın en çok tarih kokan kenti bence İstanbul. Her köşesinde ayrı bir hikaye görebiliyorsunuz. Özellikle Türkiye hakkında bulduğum tüm kitapları okuyorum.

GENÇLiĞiMDE SOKAKTA ÇöP TOPLADIM

Futbolculuk çok zor bir meslek. Ben zorluklardan geldim. Gençliğimde hem çöp topladım hem de zorluklarla mücadele ederek antrenmanlar yaptım. İnanmak başarmaktır. Futbolcu olmak isteyenler yüreğinde çalışmayı hissetmeli.

THOMAS TUCHEL ÇOK ZEKi

Chelsea’de çok mutluyum. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Sistemli oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmamızın şifresi tüm takım arkadaşlarımla yardımlaşma ve sistemli oynamamızdır. Teknik Direktörümüz Thomas Tuchel çok zeki ve sisteminin sahada uygulanması konusunda konuda çok hassas.

ÖNCE TAKIMIN BAŞARISI

Şampiyonlar Ligi finalinden sonra gazeteciler bana Ballon d’Or alacağımı söylediler. Benim için ödülün ikinci planda olduğunu ve takımının başarısının her şeyin önünde geldiğini belirttim.

BURAK, YUSUF VE ZEKİ HARİKALAR

Fransa Ligi’ni takip ediyorum. Burak, Yusuf ve Zeki harika birliktelik oluşturdular ve tüm Fransız futbolseverlerin gönlünü çaldılar. Fransa futboluna inanılmaz katkıda bulundular. Umarım daha büyük başarılara ulaşırlar.

TATiLE GELiYORUM

Türkiye’ye tatile geleceğim. Şimdiden heyecanlanıyorum. Arkadaşım Gökhan Çağrıcı ile Antalya, Alanya, Marmaris ve Çeşme’ye gitmenin programını yapıyoruz.

DAHA CHELSEA’DEYiM

Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Chelsea’de görevim daha bitmedi. Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelmek ve futbol oynamak istiyorum. (Hürriyet)