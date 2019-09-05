Afyonkarahisar’da bu yıl ikincisi organize edilecek festivalin ana sponsoru NG Afyon Hotels oldu. NG Afyon Spor ve Motosiklet Festivali’nin sponsorluğu için Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, desteklerinden dolayı NG Afyon Hotel Genel Müdürü Cenker Yılmaz’a teşekkür etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, "NG Afyon Spor ve Motosiklet Festivali kapsamında sadece yarışlar değil, birçok etkinlikler yapılacak. Kamp alanından itibaren geniş bir etkinlik listemiz var. Çocuklarımız için motosiklet eğitiminin yanı sıra birçok çocuk etkinlikleri düzenleyeceğiz. Spor federasyonlarının etkinlikleri ve sponsorların ücretsiz aktiviteleri de festival kapsamında yer alacak. Fedon, Aleyna Tilki ve Murat Boz konserleri ziyaretçilerimizi bekliyor" dedi.

İHA