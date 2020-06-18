NFL’den Kaepernick için geri vites

Kaepernick, o dönemde, ABD’deki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için maç öncesinde milli marş okunurken ayakta durmayı reddetmiş ve bir dizini yere koymuştu.

Bu yüzden NFL’deki hiçbir takım onunla çalışmak istememiş ve 32 yaşındaki sporcu zorunlu olarak emekliye ayrılmıştı. Olayın üzerinden 4 yıl geçti ki, ABD’de ırkçılık eylemleri bu kez sadece ülkeyi değil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Ve ırkçılık nedeniyle sporda ‘Diz çökme’ eylemini başlatan isim olan Kaepernick yeniden gündeme geldi. NFL yönetiminden Roger Goodell, “Colin kariyerine devam etmek istiyorsa bir takımla görüşmelere başlayarak bu konuda bir adım atmalı. Onu kadrosuna katmak isteyen takımla görüşerek bunun gerçekleşmesi için destek veririm. Spor kariyerine dönmek istemezse de NFL olarak onun yapacağı sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi destek vermeze hazırız” diyerek yeşil ışık yaktı.