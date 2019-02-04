Amerika Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) şampiyon belli oldu. Atlanta'da oynanan 53. Super Bowl karşılaşmasını, rakibi Los Angeles Rams'ı 13-3 mağlup eden New England Patriots kazandı ve ligi zirvede tamamladı. Bu zaferle kupayı 6. kez müzesine götüren Patriots, yine 6 şampiyonluğu bulunan Pittsburgh Steelers'la birlikte NFL tarihinde en çok şampiyonluk kazanan iki takımından biri oldu.

Tom Brady tarihe geçti

Patriots'un 41 yaşındaki oyuncusu Tom Brady, takımı gibi kariyerinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı zamanda Super Bowl'u kazanan en yaşlı Quarterback olarak da tarihe geçti.

MVP ödülü Julian Edelman'ın

53. Super Bowl karşılaşmasının en değerli oyuncusu da (MVP) yine şampiyon takımdan bir isim oldu. Toplam 141 yardada 10 pas yakalama başarısı gösteren kanat oyuncusu Julian Edelman, Super Bowl'un en değerli oyuncusu seçildi.