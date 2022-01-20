“Mükemmel Kaos” isimli üç bölümlük belgesel, 25 Ocak’ta yayına girecek. Brezilyalı futbolcunun saha dışındaki hayatına ve babası tarafından yürütülen pazarlama operasyonlarına dair ayrıntıları paylaşıyor.

ESPN’e konuşan Neymar, onu tanıyanların onun kim olduğunu bildiğini ve onun için de önemli olanın bu olduğunu ifade etti. Paris Saint-Germainli yıldız, “Beni tanımayan ve hakkımda kötü şeyler söyleyenleri bir kenara koydum. Ama umarım bu belgeseli izleyebilirler. Ve umarım fikirlerini değiştirebilirler. Umarım benden hoşlanmayı öğrenebilirler… Biraz da olsa!” sözleriyle belgeselden umutlu olduğunu belirtti.

Kendisini çok az kişinin tanıdığını da söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, “Mükemmel Kaos” ile hayatının biraz daha fazlasını, günlük hayatında, işte ve evde nasıl olduğunu biraz daha fazla gösterebileceğini hissettiğini de vurguladı.