2017 yazında Barcelona'dan ayrılarak 222 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'in yolunu tutan Neymar hakkındaki transfer iddiaları bitmek bilmiyor.

PSG'ye gittikten sonra adı Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa devleriyle birlikte anılan Brezilyalı süperstar ile ilgili babasından flaş bir açıklama geldi.

Fransız TF1 televizyonunda yayınlanan Telefoot programına konuşan Baba Neymar, Barça ile görüştüklerine yönelik iddiaların tamamı ile yalan olduğunu söylerken "Neymar hakkında yalnızca iki kişi konuşabilir: Ben ve kendisi. Hiçbir zaman Barcelona'yla bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Oğlu hakkında dedikoduların çıkmasının son derece normal olduğunu belirten Baba Neymar, "Neymar'ın şu anı da geleceği de Paris'te. Ancak futbolda gelecek hakkında yorum yapmak çok zor. Zira her an her şey olabilir." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler