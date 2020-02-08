Neymar’ın aylık maaşı şok etti

Fransa’nın önemli spor gazetelerinden L’Equipe’in yaptığı araştırmaya göre Ligue 1’de en çok para kazanan oyuncu sıralamasında zirvede Neymar yer alıyor.

Futbolcuların, kulüplerinden aldığı aylık maaşlara göre düzenlenen listede PSG’de forma giyen Brezilyalı oyuncunun, her ay hesabına 3 milyon 60 bin Euro yatıyor.

Listenin ilk 11’inde PSG’li isimlerin olduğu sıralamada Kylian Mbappe, 1.9 milyon Euro ile ikinci, Thiago Silva 1.5 milyon Euro ile üçüncü oldu. Bu üçlünün ardından ise 1 milyon 345 bin Euro ile Edinson Cavani geldi.