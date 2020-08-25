Neymar’dan yanlış tebrik

Barcelona’da 2015’te Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Neymar, PSG ile ikinci kez bu mutluluğu yaşayamadı. Çok üzülen Neymar, sosyal medya hesabından Bayern Münih’i tebrik etmek istediği mesajına, 'Bayer' diye yazdı ve bir başka Alman takımı Bayer Leverkusen'i tebrik etmiş oldu

25 Ağustos 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Neymar’dan yanlış tebrik

Barcelona’da 2015’te Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Neymar, PSG ile ikinci kez bu mutluluğu yaşayamadı. Çok üzülen Neymar, sosyal medya hesabından Bayern Münih’i tebrik etmek istediği mesajına, 'Bayer' diye yazdı. Bu tebriği üzerine alan Bayer Leverkusen de Brezilyalı oyuncuya, "Tatilde FIFA oynarken bizi neden tebrik ettiğini anlamadık ama çok teşekkürler" diyerek esprili cevap verdi.

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