Son şampiyon Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Copa America'da gözler finale çevrildi. Maracana Stadyumu'nda oynananacak dev maç öncesi Sambacılar'ın süperstarı Neymar'dan bomba bir tepki geldi. Neymar, Lionel Messi'nin kupa kaldırmasını isteyen bazı Brezilyalı taraftarlara küfürlü sitemde bulundu.

Neymar, Instagram hesabından paylaştığı açıklamalarda, "Hayalim her zaman Brezilya Milli Takımı'nda olmak ve tezahüratları dinlemekti. Brezilya varsa ben Brezilyalı'yım ve hangi Brezilyalı bundan farklı düşünüyor? Saygı duyacağım ama S****** gidin" dedi. (NTV Spor)







