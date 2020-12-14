Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde karşılaşacak olan Barcelona ve PSG'nin 2 yıldız oyuncusu ile ilgili transfer haberlerinin olduğu bir dönemde bu paylaşım iddiaları daha da artırdı. Kulübünde kalmak istemediğini defalarca söyleyen Messi'nin hem Manchester City hem de PSG ile adı anılıyor. Ancak Katalan kulübünde başkanlık yarışı Messi üzerinden de devam ediyor. PSG'de ise başkan Khelaifi, Neymar ile yeni sözleşme yapmanın peşinde... Brezilyalı yıldızın da eski kulübü Barcelına'ya transfer olabileceği belirtiliyor.







