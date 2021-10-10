PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın kendisinin son fırsatı olduğuna inanıyor. Brezilyalı yıldız 2022 yılındaki turnuvadan sonra başka bir Dünya Kupası'nda oynamayı beklemediğini, oyunun gerginliğinin vücuduna ve zihnine zarar verdiğini itiraf etti.

DAZN'ye konuşan Neymar, "Sanırım bu benim oynayacağım son Dünya Kupası, bu turnuvayı bir son olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak kadar mental gücüm var mı bilmiyorum. Bu yüzden ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım" ifadelerinde bulundu.







