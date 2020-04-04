Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına, Cristiano Ronaldo ve Messi gibi isimlerin sonrasında Neymar da kayıtsız kalmadı.

Brezilya'dan SBT'nin iddiasına göre PSG'nin yıldızı, paranın bir kısmını UNICEF'e ve kalan kısmını da televizyon programcısı arkadaşı olan Luciano Huck'un yardım fonuna bağışladı.

Dünyanın en yüksek maaşlı üçüncü futbolcusu konumundaki Brezilyalı yıldızın basın danışmanı, "Asla bağışlar ve miktarları konusunda konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da 2022'nin olası cumhurbaşkanı adaylarından gösterilen Luciano Huck, Neymar'ın da destek olduğu fonunu özellikle corona virüs konusunda sıkıntılar yaşayan Rio de Janeiro'nun fakir mahallelerine yardım adına kullanıyor.