PSG taraftarları, Strasbourg'u konuk ettikleri mücadelede bu sezon ilk maçına çıkan Neymar'ı yuhaladı.

Fransa Ligue 1'de güçlü kadrosuyla şampiyonluk hedefi ile yola çıkan PSG, sahasında Strasbourg'u ağırladı. Aynı zamanda da PSG, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.

Mücadele öncesinde merak edilen isimlerden biri de Neymar oldu. Brezilyalı futbolcunun yaz transfer döneminde ismi sık sık Barcelona ve Real Madrid ile anıldı. PSG'li futbolseverler de bu söylentilerin ayyuka çıkması sonrası Breazilyı yıldıza bir hayli sinirlenmişlerdi.

Sakatlıklarından kurtulan ve ilk maçına çıkan Neymar, topu her ayağına aldıktan sonra kendi taraftarları tarafından yuhalandı.

Bu tepkiler sonrası Neymar'ın taraftarlara nasıl bir reaksiyon vereceği merk konusu olurken, Fransız otoritelerin Neymar'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

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PSG Neymar'ın golü ile kazandı

Bu tepkiler altında oynanan maçta ev sahibi ekip Neymar'ın 90+2'de attığı muhteşem golle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Brezilyalı bu golle tepkilere bir nevi cevap verdi.