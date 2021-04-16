Neymar ve PSG anlaştı! Senelik 30 milyon euro!

İtalyan medyasından gelen haberlere göre; PSG ve Neymar sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Şu anki sözleşmesi 2022 yılında sona eren Neymar'ın Fransız temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

Brezilyalı yıldızın PSG'den yıllık 30 milyon euro maaş alacağı yazıldı. Sözleşmenin sonuna bir yıllık da opsiyon eklendi. Neymar bu sene çıktığı 22 maçta 13 gol 8 asistlik performans sergiledi. Neymar'ın takımda kalması Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olma konusundaki kararını da ciddi şekilde etkileyebilir.

Fransız ekibi Real Madrd ile transfer görüşmeleri yapan Mbappe ile de sözleşme uzatmak istiyor.







