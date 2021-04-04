Paris Saint Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmek için Katalan ekibinin yeni yönetimiyle iletişim halinde olduğu öğrenildi.

Fransa'da yayın yapan Footmercato'nın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Paris Saint Germain ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Neymar, Barcelona'ya geri dönmek istiyor. Neymar'ın geçtiğimiz ay göreve başlayan Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın sunacağı tekliflere hazır olduğu belirtildi. Ancak haberde Messi ile yeniden aynı takımda oynamak isteyen Neymar'ın Arjantinli futbolcunun takımda kalması durumunda Barcelona'ya transfer olabilceğini vurguladı.

Sözleşmesi 2022'de bitiyor

Brezilyalı futbolcu, son olarak Lille ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Neymar'ın Paris Saint Germain ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.











