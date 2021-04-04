Neymar ve Djalo soyunma odasında birbirine girdi

Paris Saint Germain, Fransa Lique 1'de konuk ettiği Lille'e 1-0 mağlup oldu ve liderliği rakibine kaptırdı. Karşılaşmanın son anları büyük bir gerginliğe sahne oldu.

Maçın son dakikasında kavga eden Neymar ve Tiago Djalo kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. İkinin kavgası saha dışına da yansıdı. Pozisyon sonrası tartışarak soyunma odasının yolunu tutan iki futbolcu tünelde birbirlerine girdi.

Ekstra ceza kapıda

Federasyonun yayıncı kuruluşun kameraları yansıyan görüntüler sonrası Neymar ve Tiago Djalo'ya ekstra ceza vermesi bekleniyor.







