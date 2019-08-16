Neymar transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal'in geçtiğimiz salı günü Paris'te görüntülenmesinin ardından Katalan ekibinin eski futbolcusu Neymar'ı kadrosuna katacağına yönelik iddialar yeniden alevlenmişti. Fransa'da yayım yapan Le Parisien gazetesi de Abidal'in Paris Saint Germain yöneticileriyle Brezilyalı süperstarın transferi için görüşmelerde bulunduğunu ve Fransız kulübüne pek çok teklif sunduğunu duyurmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Barça'nın hocası Ernesto Valverde'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Takımının La Liga'nın ilk haftasında Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçen 55 yaşındaki teknik adam, Neymar'la ilgili sorulara "Kendisi şu anda PSG'nin futbolcusu. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyemem." şeklinde cevap verdi.

Öte yandan BBC Radio 5'ten Guillem Balague ise 27 yaşındaki futbolcunun 2017 yazında 222 milyon euroluk rekor bir bedelle ayrıldığı Barça'ya geri dönebilmek için 38 milyon euro olan yıllık net maaşının 23 milyon euro'ya düşürülmesine razı olduğunu öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler