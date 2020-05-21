‘Neymar, PSG’de kalacaktır’
Paris Saint-Germain forması giyen Neymar’ın geleceğiyle ilgili menaceri Wagner Ribeiro konuştu. Ribeiro, “Real Madrid Başkanı Perez, onu istiyor. Ancak yaşanan son gelişmelere bakıldığında onun PSG’de kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Fransız ekibi PSG’nin forması giyen Neymar’ın geleceğiyle ilgili menaceri Wagner Ribeiro konuştu. Adı İspanyol devi Real Madrid ve Barcelona ile anılan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Ribeiro şunları söyledi: “Real Madrid Başkanı Perez, onu istiyor. Ancak yaşanan son gelişmelere bakıldığında onun PSG’de kalacağını düşünüyorum.