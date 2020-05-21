‘Neymar, PSG’de kalacaktır’

Fransız ekibi PSG’nin forması giyen Neymar’ın geleceğiyle ilgili menaceri Wagner Ribeiro konuştu. Adı İspanyol devi Real Madrid ve Barcelona ile anılan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Ribeiro şunları söyledi: “Real Madrid Başkanı Perez, onu istiyor. Ancak yaşanan son gelişmelere bakıldığında onun PSG’de kalacağını düşünüyorum.