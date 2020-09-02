Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşayan PSG'de, Brezilyalı süperstar Neymar geleceği adına karar verdi. İsmi sürekli eski takımı Barcelona ile anılan 28 yaşındaki oyuncu, "Burada kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar finale yükselip, bu kez kazanmak istiyorum" dedi. 2017 yazında Fransız devine tam 222 milyon Euro'luk bedelle transfer olan Neymar, hâlâ 'dünyanın en pahalı futbolcusu' unvanına sahip.