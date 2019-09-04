Brezilyalı yıldız Neymar için Paris Saint Germain ve Barcelona arasında tüm yaz boyunca yoğun görüşmeler olsa transfer sonlandırlamadı.

PSG'nin isteksiz tutumu transferin gerçekleşmemesinde başrol oynarken Neymar ve avukatları ise başka bir yol buldular.

İspanyol AS Gazetesi'nde yer alan habere göre; Neymar kontratını tek taraflı feshetme yoluna gidecek ve FIFA'nın belirlediği bir bonservis bedelinin PSG'ye ödenmesi durumunda o takıma gitmeye hak kazanacak. FIFA kurallarının 17. maddesinde yazan bu durum, 2001'den beri uygulanıyor. Ancak bu kural takımında 3 senesini doldurmuş ve kulübüyle sözleşme uzatmamaış ya da yenilememiş oyuncular için geçerli. Yani Neymar için böyle bir durum var olsa bile gelecek yaz sezonundan itibaren geçerli olacak.

Paris Neymar için 300 milyon euro talep ederken, Barcelona bu rakamı FFP ile sorun yaşamamak için veremiyor.

170 milyon euro!

Gazetedeki habere göre, Neymar'ın avukatları gerekli araştırmaları yaptı ve FIFA'nın belirleyeceği rakam olarak 170 milyon euroyu belirledi.