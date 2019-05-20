Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 27 yaşındaki Sambacı, dün Fransa Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından düzenlenen ödül törenine yılın en iyi futbolcusu kategorisinde aday olduğu hâlde katılmazken aynı saatlerde Barbadoslu pop müzik yıldızı Rihanna ile eğlenirken görüntülendi.

Resmi Instagram hesabından seksi şarkıcıyla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan dünyaca ünlü futbolcu, "Kraliçe ve güçlü kadın" mesajını paylaştı. PSG'nin yıldız isminin geçtiğimiz yıl en iyi oyuncu ödülüne layık görüldüğü organizasyon yerine Rihanna ile eğlenmeyi tercih etmesi Fransız futbol kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler