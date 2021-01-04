Neymar Jr. CS:GO Envanteri

Neymar da Silva Santos Junior yani çoğumuzun bildiği ismi ile “Neymar” Paris Saint-Germain’de profesyonel futbol oynamanın haricinde, bir futbol ikonu olan Brezilyalı oyuncu aynı zamanda Valve’ın senelerin eskitemediği Counter Strike Global Offensive’in büyük bir hayranı. Neymar Jr. 2016 yılında SK Gaming takımının oyuncuları ile CS:GO oynamıştı.

Yazar: Ege Tıraş - www.esporland.com

Geçtiğimiz yıl Coronavirüs salgınından dolayı birçok ünlü sporcular oyun dünyasına atladı. 2020 Ekim ayından bu yana Twitch platformunda yayın yapan futbolcunun 1.2 milyon takipçisi mevcut. Ancak Neymar Jr ortalama bir CS:GO hayranı olarak kabul edemeyiz, Brezilyalı yıldız aynı zamanda oyun içi kozmetik itemleri de yakından takip ediyor ve koleksiyonunu hep güncel tutuyor. Steam platformunda CS:GO envanter değeri yaklaşık 350.000 TL. Sizin için bu kozmetik itemlerden birkaçını sıraladık.

Neymar’ın CS:GO Envanteri

StatTrak M4A4 Howl: 87.000 TL

Karambit Gamma Doppler Emerald: 64.000 TL

StatTrak Karambit Doppler Sapphire: 40.000 TL

AWP Gungnir: 32.000 TL

StatTrak M9 Bayonet Doppler Ruby: 32.000 TL

AWP Dragon Lore: 31.000 TL