2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'ya 3 puanı Neymar kazandırdı. Peru'ya konuk olan Tite yönetimindeki yıldızlar topluluğu Sambacılar, maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen galibiyeti almasını bildi.

Karşılaşmadaki ilk golü 6. dakikada Peru adına Andre Carrillo attı. Neymar'ın 28. dakikada penaltıdan attığı gol ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

Peru, 59'da Renato Tapia'nın golüyle maçta bir kez daha öne geçti. 64'te Richarlison skoru 2-2'ye getiren golü attı.

Maçın son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Neymar 83 (pen) ve 90'da attığı gollerle Brezilya'ya 3 puanı kazandırdı ve skoru belirledi: 4-2.

Peru, 86'da Caceda, 89'da ise Zambrano'nun gördüğü kırmızı kartlarla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

NEYMAR, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Karşılaşmada 2'si penaltıdan toplam 3 gol atan Brezilyalı süperstar Neymar, efsane golcü Ronaldo'yu geride bırakarak milli forma altında 64. golüne ulaştı ve Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer oyuncusu oldu. Ronaldo 62 golde kalırken, Pele'nin ise 77 golü bulunuyor. Henüz 28 yaşında olan Neymar'ın, Pele'nin rekorunu kırmasına sadece 14 gol kaldı.