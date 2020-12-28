Neymar, corona virüs dinlemedi… 500 kişilik parti!

Tüm dünyayı yaklaşık 1 senedir etkisi altına alan corona virüs, her gün dünyada binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ancak kimileri önlemleri umursamıyor, sosyal mesafe kurallarını yok sayıyor. Fransız ekibi PSG’nin süperstarı Neymar’ın da, ülkesi Brezilya’da şu ana kadar 190 bin insanın virüsten dolayı ölmesini hiçe sayarak, akıl almaz bir olaya imzasını attığı öne sürüldü. Yeni yılda ve doğum günlerinde bir şekilde ya kart cezalısı ya da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Neymar, Fransa Ligi’ndeki aradan faydalanıp soluğu Brezilya’da aldı.

Her şeyi düşünmüş…

Ülkenin en önemli gazetelerinden O Globo’nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Rio de Janeiro kentine yakın olan Mangaratiba bölgesindeki bir evde düzenlediği ve 25Aralık’ta başlayan partiye 500 kişiyi davet etti. Yeni yıla kadar sürecek olan organizasyonda Neymar’ın saray yavrusu evde her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladığı ve davetlilerle birlikte evin bodrum katında bir gece kulübü ortamı yarattığı bildirildi.

Komşuları rahatsız etmiyor

Müzik sesinin dışarıya çıkmasını engelleyerek komşuların rahatsız olma sorununu da ortadan kaldırmayı başaran tecrübeli futbolcu, bu haberin ortaya çıkmasının ardından ülkesindeki insanlar tarafından ağır eleştiri yağmuruna tutuldu. Dünyada Corona’dan en ağır yaraları alan ülkelerin başında gelen Brezilya’da Neymar’ın bu sorumsuzluğunun, virüsün daha da yayılmasına olumsuz anlamda büyük katkıda bulunacağı ifade edildi. PSG’nin de yaşanan bu durumdan dolayı oldukça rahatsız olduğu konuşuluyor.