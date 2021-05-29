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Neymar, cinsel saldırı iddiası yüzünden sponsorundan oldu

Dünyaca ünlü giyim firması Nike, cinsel saldırı iddiası ile suçlanan Paris Saint Germain'li yıldız futbolcu Neymar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Neymar, cinsel saldırı iddiası yüzünden sponsorundan oldu

Cinsel saldırı iddiaları Paris Saint Germain'li yıldız futbolcu Neymar'ın gelir kaybetmesine neden oldu.

Dünyaca ünlü ABD'li spor giyim firması Nike, Brezilyalı yıldız futbolcuyla olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili iddia edilen soruşturma 5 yıl önce 2016 yılında açılmıştı.


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"İyi bir iş birliği yapmadı"

Nike'dan yapılan açıklamada, "En başından beri, çalışanın iddialarına ve deneyimine büyük ciddiyetle yaklaştık. Dava sonuçlanmadan kimse suçlu kabul edilemez. Neymar, Nike ile iyi bir iş birliği yapmadığı için sözleşmeyi feshediyoruz" ifadelerini kullandı.


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