Neymar, Barcelona defterini kapattı

PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, eski takımı Barcelona'ya dönme hayallerini rafa kaldırdı. AS'a göre 2017'de 222 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle rekor kırarak Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, artık eski takımına dönmeye değil tamamen PSG'nin başarısına odaklanmış durumda.

Geride bıraktığımız yaz aylarında Barcelona'ya dönüşü ciddi şekilde konulan Neymar da net şekilde Barcelona forması giymek istiyordu. Artık Neymar, Barcelona fikrini aklından atmış şekilde PSG'ye odaklanmışken Fransız devi ile yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.