Neymar, Barcelona defterini kapattı
2017'de rekor ücretle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar, bir süredir eski takımına dönmek istese de artık bu defteri kapattığı ve PSG ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.
PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, eski takımı Barcelona'ya dönme hayallerini rafa kaldırdı. AS'a göre 2017'de 222 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle rekor kırarak Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, artık eski takımına dönmeye değil tamamen PSG'nin başarısına odaklanmış durumda.
Geride bıraktığımız yaz aylarında Barcelona'ya dönüşü ciddi şekilde konulan Neymar da net şekilde Barcelona forması giymek istiyordu. Artık Neymar, Barcelona fikrini aklından atmış şekilde PSG'ye odaklanmışken Fransız devi ile yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.