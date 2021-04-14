Neymar: Avrupa şampiyonunu eledik

PSG'nin yıldızı Neymar'ın maç sonu RMC Sport'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Mağlubiyete rağmen çok mutluyum. Çok büyük ve iyi bir takıma karşı oynadık ve turu geçtik. Avrupa şampiyonunu eledik. Şimdi yarı finaldeyiz. Daha fazla çalışmamız lazım. Takımda herkes birbiriyle konuşuyor, iletişim iyi. Gerçek bir takımız. Herkesi ayrı ayrı tebrik etmek gerekiyor.

Kaçırdığım goller bugün hep ucu ucuna kaçtı. Yine turu geçtiğimiz için çok mutluyum. PSG çok büyük bir takım







