Neymar 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Brezilya Milli Takımı, Nijerya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibiyle 1-1 berabere kalmaktan kurtulamadı.
Singapur'da oynanan maça ilk 11'de başlayan Neymar, 12. dakikada sakatlığı sebebiyle yerini Philippe Coutinho'ya bırakmak zorunda kaldı. Kötü haber de kulübü PSG tarafından yayınlandı.
Yıldız futbolcu zaten uzun süreli bir sakatlık sonra takıma katılmıştı.