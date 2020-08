Next In Game – INTEL NEXT Casters jürileri belli oldu

“Next In Game – INTEL NEXT Casters, geleceğin profesyonel oyun sunucularını bulmak amacıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek sunucu yarışmasıdır” sloganı ile duyurulan Türkiye’nin ilk sunucu yarışmasının jürileri belli oldu.

Aykut Özdemir, Hande Sarıoğlu, Doruk Demirsar, Tolga Karabulut, Efe Hızır, Christopher Willekens ve Eren Güncü bu yarışmanın sunucuları olacaklar.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Intel Next Caster, geleceğin profesyonel espor sunucularını bulmak amacıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek sunucu yarışmasıdır. Intel Next Caster, profesyonel sunum deneyimi olmayan fakat oyun sektöründe yer almak ve kariyerine kamera karşısında devam etmek isteyen bütün oyunseverlere kariyer fırsatı yaratmaktadır. Intel Next Caster, espor alanında sunuculuk kariyeri hedefleyen gençleri profesyonel sunucuların verdiği nitelikli eğitimle buluşturarak Türkiye’de espor kültürünü geliştirmeyi ve sektördeki sunucu havuzunu genişletmeyi amaçlamaktadır.

Yarışma Katılım Koşulları

Yarışmacıların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Yarışmacılar formda belirtilen örnek videolardan sunmayı istedikleri oyun videosunu indirip, video üzerine ses dosyalarını ekleyip, YouTube kanalına yüklemelidir. Videoyu liste dışı olarak YouTube kanalına yükledikten sonra videonun linkini kayıt formuna eklemelidir.

Kayıt formunda yer alan maddeler eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır.

Yarışmacılar, ön eleme, yarı final ve final için belirtilen tarihlerde yeni videolarını Next In Game ekibiyle paylaşmalıdır.

Yarışmacılar, yarışma süreci boyunca online eğitimlere katılabilmek ve yarışma kaydını onaylatabilmek için Discord kanalına giriş yapmalıdır.

Kayıt formunda örnek videolar haricinde farklı bir Youtube video linki paylaşımı yapıldıysa yarışmacının kaydı geçersiz sayılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Kayıtların açılma tarihi : 10 Ağustos 2020

Ön eleme kaydı ve video teslimi için son tarih : 23 Ağustos 2020 saat 23.59

Ön eleme süreci : 24 – 26 Ağustos 2020

Mentor desteği : 27-28 Ağustos 2020

Yarı final için son video teslim tarihi : 28 Ağustos 2020 saat 23.59

Yarı final sonuçlarının belirlenmesi : 31 Ağustos 2020

Mentor desteği : 1-2 Eylül 2020

Final için son video teslim tarihi : 2 Eylül 2020 saat 23.59

Yarışma sonuçlarının ilan edilme tarihi : 4 Eylül 2020

PlayerBros