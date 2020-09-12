Bordo-Mavililer'in, 'Kral' golcüsü Alexander Sörloth yeni sezona da kaldığı yerden başlamış ve Norveç Milli Takımı'nda 2 maçta 2 gol, 1 asistlik performansıyla ön plana çıkmıştı. 7 Eylül'deki Kuzey İrlanda maçının ardından takıma katılması beklenen yıldız oyuncunun, Türkiye'ye gelişinin gecikmesi kafaları karıştırmıştı. Ancak alınan bilgilere göre 24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir probleminin olmadığı öğrenildi.

En büyük silah olacak

Beşiktaş'la oynanacak dev maç öncesinde bugün yapılacak son idmana katılması beklenen Sörloth'un fizik durumunun iyi olması nedeniyle kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacağı kaydedildi. Sezonun ilk maçında Trabzonspor'un yine en büyük gol silahı olacak olan başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlı ağları sarsmayı ve bıraktığı gibi lige girmeyi hedeflediği vurgulandı.