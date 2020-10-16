Geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı Başakşehir’i yarın mutlaka yenmek isteyen Trabzonspor’da, taşlar yerine oturuyor. Milli arada rakibi en ince detayına kadar analiz eden teknik direktör Eddie Newton zaferi getirecek stratejiyi, “Dengeli oyun, hızlı hücum” şeklinde belirlemişti. 90 dakika disiplinli ve sakin kalacak olan Bordo-Mavililer, hızlı atak organizasyonlarıyla Başakşehir’i yıkmayı hedefliyor. Newton, Akyazı’da sahaya süreceği 11’i de büyük ölçüde netleştirdi.

Flavio ve Parmak yok

Kalede Uğurcan olacak. Sağ bekte Pereira, solda Marlon’un yeri garanti. Stoperde sakatlığı geçen Edgar’ın yanında yeni transfer Vitor Hugo forma giyecek. Sıkıntılı bölge orta saha...Flavio cezalı, Abdulkadir Parmak ise temaslı olduğu bir kişide korona çıktığı için izolasyon sürecinde yani oynayamayacak. Burada Baker’ın yanında Kamil Ahmet’in olması bekleniyor. Newton, başarılı ismi hazırlıyor.

Djaniny ve Diabate...

İleride ise imha timi hazır! Afobe en uçta, arkasında da Ekuban’ın görev alması yüksek ihtimal. Sol kanatta Nwakaeme, sağda daAbdülkadir Ömür oynayacak. Afobe dışındaki diğer üçlü, maç içinde sık sık yer değiştirecek. İngiliz teknik adam, Diabate, Djaniny gibi isimleri ise hamle oyuncusu olarak düşünüyor.

Fanatik Özel / Safa Can Konuksever