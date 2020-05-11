İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma devrolmaya hazırlanırken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Yeni sahiplerinin transfer için önemli bir bütçe ayrılması beklenen Newcastle'da Marca'ya göre Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, öncelikli transfer hedefi olarak dikkat çekiyor.

Real Madrid özellikle Galli oyuncunun maaşından kurtulabilmek adına geçtiğimiz yıl bir satış için uğraşmıştı ama gelen teklifler ya İspanyol ekibi ya da Bale tarafından reddedilmişti.

Newcastle'ın potansiyel sahiplerinin ise İspanyol ekibine 20 milyon Euro ödeyerek Bale'ın ise maaşını aynı şekilde karşılayarak oyuncuyu kadroya katabilecekleri iddia edildi.