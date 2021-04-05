Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kene, Premier Lig tarihine geçti.

Newcastle ile 2-2 berabere biten maçta 2 gol atan Kane, ligdeki deplasman gol sayısını toplamda 84'e yükselten. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca Premier Lig'de beş farklı deplasmanda beş ve üzeri gole ulaşarak İngiltere efsanelerinin olduğu gruba girmeyi başardı.

Harry Kane'den önce bu başarıya Alan Shearer, Wayne Ronney ve Michael Owen ulaşmıştı.