Bu sezon Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan ve şu ana kadar yalnızca 1 galibiyet alabilen Newcastle United ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve kötü gidişata dur demek istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Newcastle United, Atletico Madrid'e Kieran Trippier'i kadrosuna katmak için resmi teklifini sundu.

Kieran Trippier'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, "Trippier şimdi ayrılmak isteyip istemediğine karar vermeli onun kararına göre hareket edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

2019 yılından bu yana Atletico Madrid forması giyen İngiliz futbolcu, bu sezon 17 maçta forma giydi, gol veya asist üretemedi.





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