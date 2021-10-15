Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun satın aldığı oluşum Newcastle United, daha şimdiden büyük transfer haberlerinin içinde yer almaya başladı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılmıyla oluşan konsorsiyum,kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın almıştı. Kulübün satışı, içinde bulundukları zor durumlar sebebiyle taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.









Newcastle United'ın yeni sahipleri Manchester City ve Paris Saint Germain ile rekabet edebilecek bir takım olmak istediklerini defalarca söylediler. Bu demeçlerin ardından gözler Newcastle United'ın transfer politikalarına çevrilmişti. Ancak ilk engel, beklenmedik yerden geldi.

Daha önce çıkan haberlerde Newcastle United'ın PSG'de mutsuz olduğu söylenen Mauro Icardi ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak ilk engel, Icardi ailesinden çıktı. Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Paris'te yaşamaya devam etmek istemesi sebebiyle, Icardi'nin İngiltere'ye transferi zora girdi. Icardi'nin ekibinde yer alan Gabriele Giuffrida da bu durumu onaylayarak, "Paris'ten ayrılmak isteyecekleri son şeylerden biri" dedi.

Icardi cephesinden şimdilik olumsuz dönüş alan Newcastle United'ın sıradaki hamleleri ise merak konusu.

NTV Spor







