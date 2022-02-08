Son lig maçında Leeds United'ı 1-0 yenen Newcastle, Mayıs ayından bu yana ilk kez arka arkaya Premier Lig zaferleri elde etmek istiyor. Ancak ev sahibi takım bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçta sadece bir kez kazandı. Bu seride 6 beraberlik 4 yenilgi aldı.

Everton, Salı günleri oynanan Premier Lig maçlarında, turnuvada haftanın diğer günlerine göre yüzde 43 ile daha yüksek kazanma oranına ve 1,6 maç başına puan ortalamasına sahip. Misafir takım salı günü çıktığı 44 lig maçında 19 galibiyet 14 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

Everton'da Frank Lampard döneminin başladı ve devre arasında Donny van de Beek ve Dele Alli gibi dikkat çeken transferler yapıldı. Newcastle United ise son maçlarda aldığı puanlar ile ligin son sırasından kurtuldu. Misafir takım da Bruno Guimaraes, Wood, Willock ve Trippier transferlerini gerçekleştirdi.

Ev sahibi takımda yeni hoca etkisini, misafir takımın toparlanma sürecinde olması karşılıklı gollü bir maç olmasına neden olabilir.