Callum Wilson 27 Aralık'ta Manchester United'a karşı oynanan mücadelede ilk yarının duraklama dakikasında baldırından sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Howe basına yaptığı açıklamada, ilk kontrollerden sonra hafif şüphe doğrultusunda tekrardan tarama yapılan oyuncunun iyileşmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtirken iyileşme süresinin sekiz hafta olduğunu açıkladı.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Newcastle formasıyla Premier Lig'de 15 maçta forma giydi ve bu süreçte altı kez fileleri havalandırdı.

Newcastle United, Callum Wilson'un yokluğunda bir forvet oyuncusu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.