Newcastle United’dan Vlahovic’e 100 milyon Euro!

Yükselen formu ile birçok büyük takımın transfer listesine girmeyi başaran Dusan Vlahovic, Floransa kulübünün Haziran 2023’te bitecek sözleşmesini yenileme teklifini reddetti. Transfer dedikodularını artıran bu durum sonrasında İtalyan RAI Sport’un haberine göre Newcastle United, Fiorentina’ya Vlahovic’i transfer etmek için 100 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

Sırp yıldızın ise Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği bu sebeple Newcastle United’a sıcak bakmadığı öğrenildi. Vlahovic’in Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur gibi devlerin gündeminde olduğu biliniyor.

Burak özkarpuzcu



