Newcastle United, Stefan de Vrij ve Marcelo Brozovic'in peşinde
Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, ara transfer dönemine hazırlanıyor. İddialara göre İngiliz ekibinin transferdeki hedefleri Inter forması giyen Stefan de Vrij ve Marcelo Brozovic.
Teknik direktör olarak takımın başına Eddie Howe'u getiren Newcastle United, ara transferde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
The Times'ta yer alan habere göre Newcastle United, Inter'de forma giyen Stefan de Vrij ve Marcelo Brozovic'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekip, iki oyuncunun deneyimi ve kalitesi ile takımın savunma ve orta sahası için temel oluşturacağına inanıyor.
Newcastle'ın de Vrij ve Brozovic'in yanı sıra Lazio kalecisi Thomas Strakosha için de girişimlere başlayacağı ileri sürüldü.
Premier Lig'de henüz galibiyeti olmayan Newcastle, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.