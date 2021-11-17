Teknik direktör olarak takımın başına Eddie Howe'u getiren Newcastle United, ara transferde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

The Times'ta yer alan habere göre Newcastle United, Inter'de forma giyen Stefan de Vrij ve Marcelo Brozovic'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekip, iki oyuncunun deneyimi ve kalitesi ile takımın savunma ve orta sahası için temel oluşturacağına inanıyor.

Newcastle'ın de Vrij ve Brozovic'in yanı sıra Lazio kalecisi Thomas Strakosha için de girişimlere başlayacağı ileri sürüldü.

Premier Lig'de henüz galibiyeti olmayan Newcastle, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.



