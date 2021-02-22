İngiltere'nin Newcaste şehrinde bulunan stadın açılış tarihi 1892 yılına uzanmaktadır. Bu açıdan oldukça eski bir tarihi atmosferi barındıran stadyumlar arasında yer almaktadır. Çim zemine sahip olan stat'ta 1998 ve 2000 yıllarında yenileme çalışmaları yapılmıştır. Stadın tasarımını yapan mimar ise Trevor Skempton'dur. 105x69 metre boyutlarına sahiptir. Bu Stad, ev sahibi olan takımın taraftarları arasında 'Heaven' ve 'The Castle' gibi çeşitli adlandırmalara da sahip durumdadır.

Newcastle United Stadı'nın adı nedir?

Newcastle United futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı stadyum olan St. James' Park Stadı, aynı zamanda Queen, Bob Dylan, Bruce Springsteen ve Bryan Adams dünya çapında büyük üne sahip olan pek çok sanatçı ve müzik gruplarının konserlerine de ev sahipliği yapmış durumdadır.

Newcastle United Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

St. James' Park stadyumu 52,387 kişilik bir seyirci kapasitesi ile futbol maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Sahip olduğu kapasitesi bakımından oldukça fazla sayıda futbol severe tuttukları takımı destekleme heyecanını konforlu bir biçimde yaşama olanağı sunmaktadır.

Newcastle United maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

İngiltere'nin futbol kabiliyeti öne çıkan futbol takımlarından biri olan Newcastle United, iç saha maçlarını St. James' Park stadyumunda oynamaktadır. Bu bakımdan Newcastle United iç saha maçlarını izlemenin heyecanını dolu dolu yaşamak isteyen Newcastle United taraftarları bu stadyumda ağırlanmaktadır. St. James' Park stadyumu, taraftarların Newcastle United maçlarını yüksek konforda izleyebilmelerine olanak sağlayan son derece kaliteli bir atmosfer barındırmaktadır.