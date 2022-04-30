Newcastle United - Liverpool maç sonucu: 0-1

Jürgen Klopp yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren Liverpool, Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluk için yarışıyor. Kırmızılar, üstün oynadığı maçta Newcastle United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve artık kader haftalarına girilirken hata yapmadı. Liverpool'a 3 puanı kazandıran golü 19. dakikada Naby Keita attı.

Puanını 82'ye çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Premier Lig'de oynadığı son 14 maçın 13'ünü kazanan Liverpool, son 4 maçını Tottenham, Aston Villa, Southampton ve Wolverhampton ile oynayacak.