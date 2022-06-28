İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Lille'den Sven Botman'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı stoperin transfer için Lille ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi.

Ayrıca Botman'ın sağlık kontrollerinden geçtiği ve 5 yıllık sözleşmenin şartlarını kabul ettiği duyuruldu. 22 yaşındaki futbolcu, bu hafta içerisinde formalitelerin tamamlanmasının ardından resmen Newcastle United oyuncusu olacak.

37 milyon Euro

Kulüp tarafından futbolcunun bonservis bedeli açıklanmazken, iddialara göre İngiliz ekibinin kasasından 37 milyon Euro çıktı.

2020 yılında Ajax'tan Lille'e transfer olan Sven Botman, geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giymiş ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.



