Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından İngiliz kulübün kadrosunu güçlendirmek için bir çok isim ile ilgilendiği gündeme geliyor. iddialara göre bu listeye en son katılan isim ise Atletico Madrid'in tecrübeli sağ beki Kieran Trippier.

Todofichajes'te yer alan habere göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Newcastle United, Atletico Madrid forması giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'i Premier Lig'e geri döndürmenin planlarını yapıyor.

Tecrübeli futbolcu ile Manchester United'da ilgileniyor.

İngiliz sağ bek 2019 yılında Atletico Madrid'e transfer olmadan önce Tottenham forması giyiyordu.











