Newcastle United gözünü 4 Manchester United yıldızına dikti

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra dünyanın en zengin kulüplerinden biri haline gelen Newcastle United, zaman kaybetmeden transfere yöneldi.

Daily Mirror'da yer alan habere göre Newcastle United, Manchester United'ın yıldız futbolcuları Anthony Martial, Jesse Lingard, Donny van de Beek ve Eric Bailly'i kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-Beyazlı ekibin Ocak ayında ara transfer döneminde bu oyuncular için Kırmızı Şeytanların kapısını çalabileceği aktarılanlar arasında yer alıyor.





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