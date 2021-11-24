Newcastle United Dusan Vlahovic için devreye girdi

Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan Newcastle United transferde dev kulüplerle yarış halinde.

Restorasyon dönemine giren Newcastle United teknik direktörlüğe Eddie Howe'u getirirken gözler transfere çevrildi. İngiliz ekibinin golcü konusunda gözü İtalya'da.

İtalya basınında yer alan göre, Fiorentina'nın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Newcastle United'ın listesinde. Genç yıldız için Juventus da devrede ancak Newcastle United'ın transferden çekilmeye niyeti yok.

İddiaya göre Newcastle United, Fiorentina'nın 80 milyon euro'da diretmesine rağmen oyuncudan vazgeçmiyor. St James Park sakinleri transferi tamamlamak istiyor.



