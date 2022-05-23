Manchester United’da David De Gea’nın etkileyici performansı sonrası neredeyse tüm sezonu kenarda geçiren Manchester United’ın yetenekli kalecisi Dean Henderson bir sezonu daha kulübede geçirmek istemiyor. Bu sezon sadece üç maça çıkabilen yetenekli eldiven bu maçların hiçbirini Premier Lig’de oynayamadı. İngiltere Milli Takımı’nda da yerini kaybetmeye başlayan 25 yaşındaki eldiven önümüzdeki sezon Manchester United’da veya başka bir kulüpte as kaleci olmak istediğini belirtti.

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Newcastle United başta olmak üzere birçok Premier Lig kulübü Henderson ile ilgileniyor. Manchester United’ın yeni hocası Erik ten Hag önümüzdeki sezon David De Gea ile devam etmeye karar verirse, Manchester United Henderson için teklifleri değerlendirmeye başlayacak. Manchester United, üç yıllık sözleşmesi bulunan Henderson’u ilk etapta kiralık olarak göndermek istiyor. Newcastle United henüz resmi bir teklif yapmasa da cazip bir teklifle oyuncunun bonservisini almayı hedefliyor.