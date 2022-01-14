Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Radyospor'un Spor Kazanı Programı'nda, Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Murat Sancak, canlı yayında Süper Lig'in ikinci yarısı ve transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Konyaspor'a maçı erteleyelim teklifinde bulunduk"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sancak, ''Konyaspor'la yetkililere Salı günü oynayacağımız maçla ilgili 'İsterseniz erteleyelim' diye teklifte bulundum. Ben söyledim. Futbolcularınız moralsizseniz, erteleyelim'dedim. Onlar da 'Başakşehir maçı ertelendi, sizinle maçı yapacağız' dediler. O zaman tamam biz de geliyoruz' dedik' şeklinde konuştu.

Kayserispor maçı öncesi 7-8 eksiğin olduğunu belirten başkan Murat Sancak, ''Bir bölgede oynatacak hiç oyuncumuz yok. Ama 11'e 11 oynanıyor, elimizden geleni yapacağız' dedi.

"İsmail Çokçalış'ı istiyoruz"

İsmail Çokçalış transferi konusunda Sancak, ''Tarzımız belli. Resmî imzalar olmadan anlaştık diyemeyiz. Ama olsa iyi olur. Galatasaray 'ın, Beşiktaş 'ın, Trabzonspor 'un, Hatayspor'un istediği bir oyuncu. Bizim bu transferi gerçekleştirme olasılığımız yüksek' diye konuştu.

"Samet Akaydın konusunda görüşmeler devam ediyor"

Trabzonspor, Samet Akaydın için bize 2 oyuncu önerdi. Adbdülkadir Parmak ve Yunus Mallı. Abdülkadir, Kayserispor'a gitti. Şu anda 6 numaraya ihtiyacımız var, ama Parmak' kiralık olarak Kayseri'ye vermişler. Şu anda bizim işimizi görmüyor. Samet şu anda bizde; ama görüşmeler devam ediyor'' şeklinde konuştu.

"Balotelli'ye biz git desek bile, para kazandırmadan gitmem diyor"

Balotelli konusunda ise Murat Sancak, ''Balotelli'ye dün bir Arap takımından teklif geldi. Reddettik, 'vermeyi düşünmüyoruz' dedik. Newcastle United, Balotelli'yi transfer etmeyi düşünüyormuş; ama şu ana kadar bize teklif vermediler. Sözleşmesinde çıkış maddesi var zaten. Rakamı söylemeyim.

Balotelli, 'Ben Demirspor'u bırakıp gitmem, bir gün başkan bana -git derse- para kazandırmadan gitmem' diyor. Adana Demirspor'u ne kadar benimsediğini anlayın artık. Sözleşmesindeki maddede yazan rakamı verseler bile, Balotelli 'gitmem' derse, kimse onu alamaz. Menajeri Mino Raiola ise sözleşmesindeki satın alma rakamının iki katını getirirse gelen paranın yarısını alır. Ona da böyle bir sözümüz var. Balotelli, koronadan çıktı, negatife döndü. Haftabaşında dönecek. Belki Konyaspor maçında oynayabilir' dedi.