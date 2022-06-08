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Newcastle United, Aston Villa'dan Matt Targett'ın bonservisini aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Matt Targett'ın bonservisini aldı. Transfer kulüplerin resmi internet sitelerinden duyurulurken Newcastle United, 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun bonservisi için 15 milyon Sterlin'i kasasından çıkardı.

08 Haziran 2022, Çarşamba 19:56 Son Güncelleme:
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Newcastle United, Aston Villa'dan Matt Targett'ın bonservisini aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Matt Targett'ın bonservisini aldı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki İngiliz futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

15 milyon Sterlin

Aston Villa ise yaptığı açıklamada Matt Targett'ın 15 milyon Sterlin karşılığında Newcastle United'a transfer olduğu belirtildi.

İmza sonrası konuşan Targett, "Bu kulüple dört yıllık bir sözleşme imzalamaktan kesinlikle çok mutluyum. Benim için transferi kalıcı hale getirmek kolay bir karardı, bu yüzden burada olmaktan gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.

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