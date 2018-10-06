İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yapan Newcastle United, 7. dakikada Kenedy'nin golüyle öne geçti: 0-1

3 dakika sonra ise Newcastle, Muto Yoshinori'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Newcastle'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 70. dakikasında; oyuna sonradan dahil olan Juan Mata, farkı 1'e indirmeyi başardı: 1-2

76. dakikada ise Paul Pogba'nın asistinde Anthony Martial golü buldu ve ev sahibi ekip skoru eşitledi: 2-2

6 dakika içinde eşitliği yakalayan Manchester United'da oyuna sonradan dahil olan bir başka isim Alexis Sanchez, 90. dakikada sahneye çıktı ve mucize galibiyeti getirdi: 3-2

Premier Lig'de Wolverhampton ile iç sahada 0-0 berabere kalan, West Ham United'a deplasmanda 3-1 mağlup olan, Lig Kupası'nda iç sahada Derby Country ile 2-2 berabere kalıp penaltılar sonucunda elenen, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Valencia ile 0-0 berabere kalan Manchester United, 4 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Jose Mourinho'nun kader maçı gözüyle bakılan mücadelede Portekizli çalıştırıcı, oyuna sonradan aldığı Juan Mata ve Alexis Sanchez'in gol atmasıyla galibiyete önemli katkı sağladı.



